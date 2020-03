Sportler-Schicksal: Die quälende Ungewissheit

„Was, wenn das Stadion heuer gar nicht mehr aufmachen kann?“, fragte meine kunstturnende Tochter ihre Trainerin am Telefon. Die Sorge einer Neunjährigen, die sich mit jener von unzähligen Sportlern dieser Tage deckt. Es ist eine quälende Ungewissheit, quer durch alle Sparten. Weil sich schon die Jüngsten nicht vorstellen können, dass das Coronavirus in ein paar Wochen so eingedämmt ist, dass man wieder unbeschwert trainieren, geschweige denn in vollen Arenen vor begeisterten Fans sein Können unter Beweis stellen kann.