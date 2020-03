Handy-Shops von A1, Magenta und Drei bleiben offen

Gerade in der aktuell sehr herausfordernden Situation rund umdas Coronovirus sei es A1 ein Anliegen, alle Österreicher dabei zu unterstützen, miteinander verbunden zu bleiben, so A1 in einer Mitteilung vom Freitag. Daher hätten alle A1-Shops in ganz Österreich auch ab kommender Woche von Montag bis Freitag zwischen 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten an Samstagen könnten variieren, grundsätzlich seien die Shops aber geöffnet.