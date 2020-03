Kollers Basel lässt Hütters Eintracht keine Chance

Leverkusen setzt Siegeslauf fort, Wolfsburg verliert

Bayer Leverkusen setzte später am Abend seinen Erfolgslauf auch in der Europa League fort. Das Team von Trainer Peter Bosz setzte sich am Donnerstagabend im Achtelfinal-Hinspiel bei den Glasgow Rangers mit 3:1 durch, feierte den neunten Sieg in den jüngsten zehn Pflichtspielen und schaffte sich damit eine perfekte Ausgangssituation für die entscheidende zweite Partie in einer Woche. Absolut nicht nach Wunsch verlief der Donnerstag hingegen für den VfL Wolfsburg, der zu Hause gegen Schachtar Donezk mit 1:2 den Kürzeren zog. Die Mannschaft von Coach Oliver Glasner blieb damit nach dem 2:2 bei Union Berlin und dem 0:0 gegen RB Leipzig in der Liga zum dritten Mal en suite in einem Bewerbsspiel sieglos.