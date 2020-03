Zwei neue Infizierte, keine Spitalsbesuche

Bislang gab es im Burgenland lediglich eine vierköpfige slowakische Familie, die mit Corona infiziert war. Sie befindet sich - wie berichtet - auf dem Weg der Besserung. Doch seit Donnerstag gibt es weitere zwei Fälle im Bezirk Neusiedl. Die Betroffenen waren in Ischgl auf Ski-Urlaub und haben sich dort infiziert. Das Lokal, das die Männer besucht hatten, wurde mittlerweile behördlich geschlossen. „Die Männer haben sich unmittelbar nach Bekanntwerden der Corona-Fälle in dieser Bar selbst in häusliche Quarantäne begeben“, teilte Brigitte Novosel von der Corona-Koordinationsstelle des Landes mit. Mit Stand Donnerstagnachmittag befanden sich im Burgenland 49 Menschen vorsichtshalber in häuslicher Quarantäne. Die meisten davon seien Teilnehmer einer Geburtstagsfeier im Bezirk Neusiedl am See. Dort kamen sie in Kontakt mit einer Mitarbeiterin eines steirischen Spitals, die als Kontaktperson eines Infizierten gilt, heißt es vom Land.