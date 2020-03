Home-Office wird das Internet nicht überlasten

Grundsätzlich seien die für Home-Office notwendigen Bandbreiten nicht sehr hoch, weil es sich meist um textbasierte Anwendungen handelt, wo kaum Daten anfallen. Außerdem sei der Datenverkehr auch bisher schon angefallen, halt am Arbeitsplatz im Büro. Selbst vermehrte Videokonferenzen oder externe Datenbankzugriffe würden die Netze nicht überlasten, sagten RTR-Chef Klaus Steinmaurer und Gregor Goldbacher von der zuständigen Behörde am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz.