Ex-Star Ronaldinho bleibt in Paraguay in U-Haft!

Der brasilianische Ex-Fußballstar Ronaldinho muss wegen seiner Einreise mit mutmaßlich gefälschten Pässen vorerst in Paraguay in Untersuchungshaft bleiben! Ein paraguayischer Richter lehnte einen Antrag von Ronaldinhos Anwälten ab, den 39-Jährigen auf Kaution freizulassen oder in Hausarrest zu überführen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.