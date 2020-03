Foda: „Werden eine Lösung für Marko finden!“

Morgen in einer Woche gibt Teamchef Franco Foda den Kader für die ersten EURO-Testspiele im Jahr 2020 (27.3. in Swansea gegen Wales, 30.3. in Wien gegen die Türkei) bekannt - Marko Arnautovic ist dabei, in welcher Verfassung der 30-Jährige sich präsentiert, ist auch für Foda spannend. „Wir werden eine Lösung finden“, so der ÖFB-Coach.