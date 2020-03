Corona-Maßnahmen: ATP und WTA greifen durch

Titelverteidigerin sagt für Indian Wells ab

Nicht beim am Mittwoch beginnenden Millionen-Turnier der Damen von Indian Wells mit dabei sein wird Bianca Andreescu. Die kanadische Titelverteidigerin in Kalifornien sowie US-Open-Siegerin 2019 hat sich von ihrer im Oktober beim Masters in Shenzhen erlittenen Knieverletzung noch nicht erholt. Trotz ihrer nun schon mehr als vier Monate dauernden Spielpause liegt die 19-Jährige in der Weltrangliste noch auf Rang vier.