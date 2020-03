Corona: Saalbach zwischen Hoffnung und Resignation

Anders als in Obertauern sind Hotel-Personal sowie die weiteren Gäste nicht von der Quarantäne betroffen. Dort wurde am Mittwoch ein ganzes 4-Stern-Resort samt Mitarbeitern abgeriegelt. Das Hotel in Saalbach stehe Gästen jedoch weiterhin zur Verfügung, wie Ortschef Alois Hasenauer meint. „Aber natürlich wir darauf hin, dass sich ein Infektions-Fall hier aufhält.“ Am Freitagnachmittag wurde der fünfte Corona-Fall in Salzburg bestätigt.