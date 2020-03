Baby weggelegt: „Sie war in einem Ausnahmezustand“

Gerade noch rechtzeitig entdeckte ein Besucher des LKH Graz das Neugeborene. Eingewickelt in zwei Handtücher, gebettet in einer Sporttasche, mit nur noch 34,6 Grad Körpertemperatur in lebensbedrohlichem Zustand. Dank der sofort angelaufenen Rettungskette geht es der Kleinen bei ihrer neuen Familie nun gut.