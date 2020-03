Causa Hopp stürzt Deutschland in Fan-Krise

Das harte Durchgreifen in Sinsheim, das demonstrative Ballgeschiebe der Stars in den 13 letzten Minuten der Partie, die Proteste in anderen Stadien - die denkwürdigen Szenen dieses Spieltags haben den deutschen Fußball in die nächste Fankrise geführt. Der DFB und die Liga müssen sich nun an ihrer plötzlichen Knallhart-Strategie messen lassen - wahrscheinlich schon im Cup in den nächsten Tagen.