Weltcuprennen in Ofterschwang abgesagt

Die für die nächste Woche geplanten alpinen Weltcup-Rennen der Damen in Ofterschwang sind am Donnerstag abgesagt worden. Der Internationale Skiverband (FIS) teilte am Donnerstag mit, dass der aktuelle Zustand der Piste im Allgäu sowie die Wettervorhersagen der nächsten Tage eine Durchführung des Riesentorlaufs am 7. März und des Slaloms am 8. März unmöglich machen.