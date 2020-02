Coronavirus: Pensionist in Wien positiv getestet

Polizei ermittelt Kontakte des Patienten

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) zog eine aktuelle Bilanz: Es habe bisher mehr als 450 Verdachtsfälle in Österreich gegeben - „mittlerweile sind wir bei einer dritten positiven Testung“. Aktuell stünden 16 Personen in Österreich unter Quarantäne. Bei einem positiv getesteten Fall, so wie jenem in Wien, führe laut Nehammer die Polizei nun die Befragungen durch, wo sich die betroffene Person bewegt hat und mit wem sie Kontakt hatte. Hier würden gerade alle notwendigen Maßnahmen ergriffen. Der Einsatzstab arbeite in enger Abstimmung mit den Wiener Behörden.