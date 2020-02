Nach Faschingsumzug wächst Sorge um Corona

In der Draustadt wächste die Sorge insbesondere seit dem Faschingsumzug am Samstag, bei dem rund 600 Teilnehmer aus Italien dabei waren. Insgesamt versammelten sich an diesem Tag Tausende Besucher in Villach. „Die Stadt Villach beobachtet die Entwicklungen ganz genau und ist mit den nationalen und internationalen Behörden im steten Austausch“, beruhigt Bürgermeister Günther Albel.