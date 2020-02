Federer fällt aus - Thiem erstmals in den Top 3

Dominic Thiem wird in der ATP-Weltrangliste in Kürze fix erstmals in den Top 3 aufscheinen. Zu „verdanken“ hat er das Roger Federer, der sich am Mittwoch einer Athroskopie im rechten Knie unterziehen musste. Als Konsequenz muss der 38-jährige Schweizer seine geplanten Auftritte in Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami und auch bei den French Open streichen, wovon Thiem profitiert.