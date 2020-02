Arminen holen SILBER, aber der EC-„Fluch“ hält an!

Enttäuschung, Frust, Unglaube bei den Arminen. Es ist wieder passiert. Zum sechsten Mal standen sie im Europacup-Finale, zum sechsten Mal verließen sie am Sonntag die Halle in Posen als Verlierer. Der „Fluch“ hält an. Dabei hatten die Wiener den Endspiel-Gegner, den Club an der Alster, in der Gruppe 5:4 besiegt gehabt, sich gut auf die Hamburger einstellen können. Nur ließen früh im Finale Grandits (12.) und Losonci (14.) zwei Konter liegen. Ehe die Deutschen drei Ecken (20., 23., 30.) verwerteten, abgeklärt agierten.