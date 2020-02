Coronavirus: Reisefirma sperrt China-Urlauber aus

140.000 Österreicher unternehmen pro Jahr eine Kreuzfahrt

Ruefa vermittelt vor allem Kreuzfahrtreisen im Mittelmeer, in der Ost- und Nordsee sowie in der Karibik. In den vergangenen Jahren sei das Kreuzfahrt-Segment stets zweistellig gewachsen. Kreuzfahrten machen rund 10 Prozent Anteil am Gesamtumsatz von Ruefa aus. Laut Österreichischem Reiseverband (ÖRV) machen rund 140.000 Österreicher pro Jahr eine Hochseekreuzfahrt. TUI Cruises hatte im vergangenen Jahr rund 20.000 Gäste aus Österreich an Bord seiner Schiffe, Tendenz steigend, hieß es.