Selbstversuch: Mit einer Virusmaske durch die City

„In Österreich verzichte ich auf die Maske“

Teils amüsiert, teils verwirrt reagieren Touristen aus Asien. Eigentlich sind sie es, die aus Respekt gegenüber den Mitmenschen einen Mundschutz tragen, um keinen anderen mit einem Erreger anzustecken. Geewon Nam (22) aus Südkorea: „Bei uns zu Hause in Südkorea tragen viele einen Mundschutz, aber da ist auch die Coronavirus-Gefahr größer. Da trage ich dann auch eine Maske. In Österreich verzichte ich drauf.“ Österreicher mit einer Maske passen nicht in ihr Weltbild. Auch wenn in vielen Ländern das Coronavirus kursiert. Nach drei Stunden in der Kälte - weg mit der Maske - endlich wieder durchatmen.