Elfer-Krimi! Bullen kicken Titelverteidiger raus

In der regulären Spielzeit waren die Salzburger in der 23. Minute in Führung gegangen, als Affengruber nach einem Corner per Kopf zur Stelle war. Zehn Minuten später hatte Karim Adeyemi mit einem Lattenschuss Pech. Der Ausgleich von Porto resultierte aus einem umstrittenen Elfmeter, den Fabio Vieira in der 39. Minute versenkte.