AK warnt: FinanzOnline liefert falsche Ergebnisse

Insbesondere der im Jahr 2019 neu eingeführte Familienbonus Plus sowie der Alleinverdiener-/erzieherabsetzbetrag würden entweder gar nicht oder in unrichtiger Höhe ausgewiesen, so die Arbeiterkammer Tirol. Viele Steuerpflichtige, die eine Gutschrift erwarteten, würden demnach stattdessen auf dem Bildschirm mit einer Nachzahlung konfrontiert.