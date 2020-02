Ringen um Jobs geht weiter: Nun drohen Streiks

Im Secop-Betrieb im steirischen Fürstenfeld wackeln bis zu 280 Jobs, darunter jene von 120 Burgenländern. Als Warnung war vor Kurzem die Arbeit im Kühlkompressorenwerk für Stunden eingestellt worden. Die Gewerkschaft will den Druck erhöhen. „Noch scheint eine Lösung kaum greifbar, weitere Streiks sollen folgen“, heißt es. Der aktuelle Eigentümer Secop will ab August eine der beiden Produktionslinien in die Slowakei auslagern, die zweite ist zum Verkauf ausgeschrieben. Der alte Eigentümer, Nidec aus Japan, hat zwar Interesse bekundet, zuletzt die Gespräche aber kurzfristig abgesagt. Ein neues Angebot lag nicht vor.