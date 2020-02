Pelosi will Video aus sozialen Medien verbannen

Pelosi ist Trump ein besonderer Dorn im Auge. Sie war auch schon Opfer von manipulierten Videos in sozialen Netzwerken. So wurde über Twitter und Facebook ein Video verbreitet, in dem Pelosi zu lallen schien. Dieser Effekt wurde durch eine nachträgliche Manipulation der Abspielgeschwindigkeit mit einer Videobearbeitungssoftware erzielt. Twitter kündigte am Dienstag an, solche manipulierten Beiträge künftig kennzeichnen bzw. in einigen Fällen auch entfernen zu wollen.