Raiola: „Haaland-Deal beschäftigte mich ein Jahr“

Zu seinen Klienten gehören Superstars wie Paul Pogba, Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic und eben auch Erling Haaland - Mino Raiola gilt als der härteste und teuerste Spielerberater der Welt. „Ich will nicht arrogant wirken, aber ich denke, dass ich diesen Markt erschaffen habe“, sagt der 52-jähriger Italiener in einem belgischen Fußballmagazin. „Fußball ist Show und Entertainment geworden. Ich habe den Fußballmarkt in den 25 Jahren, in denen ich aktiv bin, erfunden. Es ist inzwischen eine gigantische Industrie, der ich Farbe gegeben habe, indem ich nie meinen Mund gehalten und mich immer für meine Spieler eingesetzt habe.“