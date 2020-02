Frevelhafte Diebe stahlen Jesuskind aus der Krippe

Die Skulptur dürfte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gestohlen worden sein. „Es ist schlimm, dass so etwas passiert. Für mich ist völlig unverständlich, wie man so etwas tun kann“, meint Diakon Werner Summer. Traditionell wird das Christuskind im Rahmen der Zeremonie zu Weihnachten von der Kirche zur Krippe beim Pfarrhof getragen. Dort bleibt es mit den anderen Figuren bis Mariä Lichtmess am 2. Februar.