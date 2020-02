Vergiftete Babys: Krankenschwester enthaftet

Der Haftbefehl gegen jene Krankenschwester, die am Universitätsklinikum Ulm Babys mit Morphium vergiftet haben soll, ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aufgehoben worden. Die Gründe dafür waren am Montag zunächst unklar. Die Frau war in der vergangenen Woche wegen Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung in Untersuchungshaft gekommen.