Jungbauern werben jetzt für ihre Zunft

Viel Arbeit von in der Früh bis spät in die Nacht, wenig freie Tage und ein hohes wirtschaftliches Risiko - das ist der Beruf des Landwirtes in den Zeiten der Globalisierung. Und dennoch entscheiden sich wieder mehr junge Menschen für diesen Lebensweg. Die Landjugend hat jetzt eine Video-Werbeoffensive gestartet.