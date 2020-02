Rowdys beschmierten die Mauern alter Weinkeller

Nein, das seien weder Lausbubenstreiche noch irgendeine Form „moderner Kunst“, sondern „purer Vandalismus“. Da höre sich „wirklich jeder Spaß auf, das geht doch nicht“. Darüber sind sich die meisten Bürger in Neusiedl einig. Denn vorerst Unbekannte beschmierten die Volksschule am Tabor sowie mehrere Gebäude mit verschiedenen Farben. Auch historische Weinlager in der Kellergasse sind betroffen. „Juristisch handelt es sich dabei ganz klar um Sachbeschädigung. Sollten die Täter ausgeforscht werden können, droht ihnen eine Vorstrafe sowie eine hohe Geldbuße“, erklärt ein Ermittler zu dem Fall.