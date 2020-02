Bombe fordert vor 25 Jahren vier Tote

4. Februar 1995, kurz vor Mitternacht: Wegen Morddrohungen in den Tagen zuvor beunruhigt, verließen vier Männer die Roma-Siedlung in Oberwart. Sie verfolgten einen verdächtigen Wagen. Unweit des Wohnortes entdeckten die Freunde ein Metallgestell samt Tafel mit der Aufschrift „Roma zurück nach Indien“ - Augenblicke später tappten sie in die tödliche Sprengfalle. Der laute Knall war zwar zu hören, doch niemand dachte an ein Attentat. Erst am darauffolgenden Morgen wurden die Leichen entdeckt. Das Land stand unter Schock.