Federer: „Schrecklich, was ich durchgemacht habe“

Federer war angeschlagen, hatte versucht, die Ballwechsel kurz zu halten und so variantenreich wie möglich zu spielen. Seine Leistenverletzung von der Vorrunde, glaubt er, wird er „ziemlich schnell“ überwinden. „Es fühlt sich nicht schlechter als zu Beginn des Matches an, das ist sehr ermutigend“, so Federer.