Fieberhafte Suche nach Mörder von Wienerin (28)

Auf Hochtouren laufen die Ermittlungen der Wiener Kriminalpolizei nach dem gewaltsamen Tod einer 28-Jährigen im Bezirk Floridsdorf. Birgit H. wurde - wie berichtet - am Dienstagabend von ihrem Vater leblos in ihrer Wohnung in der Arnoldgasse entdeckt. Eine Obduktion sollte ergeben, dass die tierliebe junge Frau umgebracht - offenbar erdrosselt oder erwürgt - wurde. Die Suche nach dem Täter läuft - eine Beziehungstat ist nicht auszuschließen.