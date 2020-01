Trauer um Gabriela P.: Er stach aus Eifersucht zu!

Zum tödlichen Angriff kam es in den Abendstunden in dem Wohnhaus des Paares in Ybbs an der Donau. Der Verdächtige wurde noch vor Ort festgenommen. Gegenüber den Ermittlern machte der 50-jährige Rumäne zunächst keine Angaben zum genauen Ablauf. Nach stundenlanger Einvernahme habe er sich schließlich doch geständig gezeigt, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager dann am Donnerstagabend mit. Als Motiv habe der Beschuldigte Eifersucht genannt.