„McDempsey“ nahm Pariasek-Interview mit Humor

Die gute Laune dürfte wohl auch an der ausgelassenen Stimmung am Samstag im WWP-Zelt gelegen haben, wo etwa Entertainer Thomas Gottschalk, Birgit Lauda - sie strahlte tapfer ohne ihren Niki -, sowie Unternehmer Kari Ochsner mit seiner Kerstin Lechner - inklusive Baby an Bord - zur Party schritten, die zur späteren Stunde von den Black Eyed Peas gekrönt wurde.