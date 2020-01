DAÖ: Enormes Interesse an Strache-Auftritt

Die Strahlkraft von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache scheint - zumindest in Wien - noch immer ungebrochen zu sein. So haben sich bereits 700 Interesse für das Neujahrstreffen der erst kürzlich - von drei abtrünnigen Wiener FPÖ-Politikern - gegründeten Partei Allianz für Österreich (DAÖ) angemeldet, bei dem der Ex-Vizekanzler eine Gastrede halten wird. Auch rund 50 Medienvertreter und zehn Fernsehteams haben ihr Kommen für Donnerstag in den Sofiensälen angekündigt.