Eine Schlacht um reichlich enttäuschte Wähler

Hajek: „Tritt Strache an, sind seine Chancen hoch“

Und Strache hat tatsächlich Erfolgschancen. „Umfragen zeigen, dass sich ein großer Teil der FPÖ-Wähler Strache zurückwünscht. Wien ist noch dazu seine Heimatbasis“, erklärt Politologe Peter Hajek. „Tritt Strache an, sind seine Chancen hoch, treten nur die drei Abtrünnigen des Klubs DAÖ an, laufen sie gegen null.“