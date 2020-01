20 Coups in zwei Nächten: Einbrecher (27) gefasst

Ein 27-jähriger Bulgare ist am Donnerstagabend nach einer Einbruchsserie in Innsbruck festgenommen worden. Der Mann steht laut Polizei im Verdacht, insgesamt 20 Einbruchsdiebstähle in Geschäftslokalen in der Tiroler Landeshauptstadt zum Teil versucht bzw. vollendet zu haben.