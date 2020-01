Verkühlte Kinder, bleibt doch zu Hause!

Schon Kleine zum Händewaschen anhalten

Weiters sollte man seinem Nachwuchs in Erkältungszeiten genau auf bestimmte Hygieneregeln hinweisen. Auch schon etwas Größere vergessen nämlich bisweilen rasch, sich öfter als sonst mit Seife die Hände zu waschen oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln die Handschuhe anzubehalten. Niesen am besten in die Armbeuge und benutzte Taschentücher sofort in den Müll werfen!