Ehefrau (42) mit mehreren Messerstichen getötet

Bluttat am Mittwochabend in einem Wohnhaus in Niederösterreich: Ein 50-jähriger Österreicher steht im dringenden Verdacht, seine Ehefrau (42) mit einem Messer attackiert und mit mehreren Stichen getötet zu haben. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, verweigert derzeit aber jegliche Angaben. Das Paar hat zwei Kinder im Alter von 16 und 18 Jahren, die nach der Bluttat an der Mutter die Polizei riefen. Der Bürgermeister von Ybbs bekundete seine „tiefe Betroffenheit“. Er kenne die Familie gut.