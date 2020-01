Polizeigewalt bei Demo: Fixierung rechtswidrig

Verpflichtung der Achtung der Menschenwürde verletzt

Das Landesverwaltungsgericht entschied in seinem Urteil vom 7. Jänner, dass damit eine „die Menschenwürde beeinträchtigende gröbliche Missachtung des Betroffenen als Person“ einherging. Dem Aktivisten wurden neun Fauststöße versetzt, in eine empfindliche Körperregion - in die Nierengegend bei gleichzeitiger Fixierung durch mehrere Beamte am Boden. Es sei ein Verstoß wegen erniedrigender Behandlung vorgelegen, so das Landesverwaltungsgericht.