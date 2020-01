In „Hirscher-Manier“ raste Hoffmann zu Gold

Wie sein Vorbild Marcel Hirscher (unten im Bild „er hat den Skisport auf ein anderes Level gehoben“) raste Phillip Hoffmann zu Gold. „Ich habe nur das gemacht, was ich im Training auch mache“, meinte der 17-Jährige ganz cool. Der große Vorsprung war ihm im Ziel gar nicht gleich bewusst. Und heute will er nachlegen: Der Slalom ist nämlich seine eigentliche Stärke, da war der Kärntner vergangenen Winter die Nummer 1 der Welt in seiner Altersklasse!