Politische „Pannenshow“ in heißer Wahlkampfphase

Einfach „ausgetauscht“, hat laut Augenzeugen die Volkspartei ein Wahlplakat der Neos in Klosterneuburg. Dieses habe man dann durch ein eigenes ersetzt. Die Pinken reagierten ihrerseits erbost - ein kleiner Plakat-Patzer ist jedoch auch ihnen unterlaufen. So hätte Sebastian Miegl als Spitzenkandidat in Traismauer antreten sollen. Aufgrund eines Formalfehlers platzte der Antritt aber. Die Wahlplakate des Kandidaten wurden von der zuständigen Firma trotzdem aufgestellt.