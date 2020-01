Neues Superduo der Bayern sagt Europa den Kampf an

„Wir haben im Trikot die Champions League gewonnen und wollen - wenn es möglich ist - auch im Anzug zusammen die Champions League gewinnen“, sagte der Sportdirektor im Trainingslager in Katar. Kahn gehört seit Jahresbeginn dem Vorstand des FC Bayern an. 2001 triumphierten Kahn als Torwart und Salihamidzic als Stürmer mit dem FC Bayern zusammen in Europas Königsklasse. Jetzt wollen sagen die beiden Stars Europa erneut den Kampf an ...