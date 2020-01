Schneechaos! Packers bitten Fans um Hilfe

Am Wochenende steigen die topgesetzten Teams ins Play-off der National Football League (NFL) ein. Die San Francisco 49ers treffen am Samstag (22.35 Uhr MEZ) auf die Minnesota Vikings, in der Nacht auf Sonntag (2.15 Uhr) sind die Baltimore Ravens mit Quarterback-Jungstar Lamar Jackson (23) erstmals im Einsatz. Am Abend gehen es auch die Kansas City Chiefs mit dem 24-jährigen Patrick Mahomes an. Die Chiefs empfangen die Houston Texans (21.05 Uhr) - und den Abschluss bildet in der Nacht auf Montag (0.40 Uhr) eben die Partie Green Bay Packers gegen Seattle Seahawks.