Samsung-Handys schicken Daten ungefragt nach China

Laut Samsung werden keine sensiblen Daten verschickt

Samsung selbst betont, dass die App keine sensiblen Daten nach China schicke, sondern lediglich Systeminformationen wie die Betriebssystem-Version, die Speicherkapazität oder das Handymodell. Es werde nichts verschickt, was es Qihoo360 erlaube, Daten am Gerät zu identifizieren oder auszulesen. Von der chinesischen Firma stamme eine Referenz-Bibliothek, die man brauche, um nicht mehr benötigte Daten am Gerät zu identifizieren.