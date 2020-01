ATP-Cup: Kyrgios kämpft Tsitsipas nieder

Die Russin Maria Scharapowa hat indes ihr erstes Spiel seit den US Open im August verloren. Die ehemalige Nummer eins der Tennis-Weltrangliste musste sich am Dienstag in Brisbane in ihrem Comeback-Match auf der WTA-Tour der US-Qualifikantin Jennifer Brady mit 6:3, 1:6, 6:7(3) geschlagen geben. Scharapowa hatte wegen einer Schulterverletzung pausieren müssen.