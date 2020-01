Müssen wir uns um unsere Kinder sorgen?

Manch einer Ihrer Kollegen sieht in Kindern Tyrannen. Sie jedoch empfinden sie als selbstbewusst wie noch nie.

Aus meiner täglichen klinischen Praxis mit vielen tausenden Kindern kann ich keine andere Schlussfolgerung ableiten: Kinder heute sind reflexiver, selbstbewusster. Sie sind es gewohnt, einbezogen und gefragt zu werden. Sie sind diszipliniert und in einem guten Sinn neugierig. Die Bewegung Fridays for Future zeigt beispielsweise, wie sie sich auch um unsere gemeinsame Zukunft kümmern.