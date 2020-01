Feuerwerk fotografieren: Darauf müssen Sie achten!

Die richtige Brennweite

Da Sie nur selten wissen bzw. beeinflussen können, an welcher Stelle der nächste Feuerwerkskörper explodiert, sollten Sie eine möglichst weitwinkelige Brennweite wählen. Den passenden Bildausschnitt können Sie später auch noch bei der Bildbearbeitung am PC bestimmen - sofern Sie Ihre Aufnahme nicht als XXL-Plakat an die Wand hängen möchten, ist dies dank der hohen Auflösungen moderner Kameras problemlos möglich. Bei einer längeren Brennweite bzw. einem Tele-Objektiv haben Sie außerdem zumeist konstruktionsbedingt den Nachteil, dass die Belichtungszeiten länger ausfallen.

Manueller statt Autofokus

In der Dunkelheit exakt zu fokussieren, noch dazu, wenn die Explosionen der Feuerwerkskörper nur kurz am Himmel zu sehen sind, gelingt nur wenigen Kameras. Schalten Sie, sofern möglich, den Autofokus daher ab und fokussieren Sie manuell, indem Sie den Fokusring Ihres Objektivs auf "unendlich" (erkennbar an der umgelegten 8) stellen. Besteht diese Möglichkeit nicht, können Sie alternativ auch Bäume oder Häuser als Fixpunkte heranziehen und auf diese vorfokussieren.