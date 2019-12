ÖSV-Verletzungsserie: Die Liste des Schreckens

HERREN

Hannes Reichelt: Der 39-jährige Abfahrer zieht sich am 28. Dezember bei einem Sturz in der Abfahrt von Bormio einen Riss des vorderen Kreuzbandes und einen knöchernen Ausriss des äußeren Kapselbandkomplexes am rechten Knie zu. Ob der Salzburger sich noch einmal zurückkämpfen, oder die Karriere beenden wird, ist offen.