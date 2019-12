Amazon legt erstmals Steuern in Frankreich offen

In der Regel gibt der US-Versandhändler Amazon keine Auskunft über seine Steuerzahlungen, doch nun hat er in Frankreich erstmals eine Summe veröffentlicht: Im vergangenen Jahr überwies er nach eigenen Angaben rund 250 Millionen Euro an den Fiskus. Damit trage Amazon „zum französischen Sozialmodell bei“, betonte der Konzern.