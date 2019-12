Salzburg hat schon einen „neuen Haaland“ im Visier

Denn: Kristian Thorstvedt von Viking Stavanger steht offenbar ganz oben auf der Wunschliste der Salzburger. Der 20-Jährige ist zwar nicht wie Haaland Mittelstürmer, aber er ist auch ein Norweger, angeblich auch ein Supertalent - und auch richtig torgefährlich. 13 Treffer erzielte der Youngster letzte Saison in 32 Pflichtspielen. In Norwegens U21 traf Thorstvedt sogar in sechs Partien vier Mal.