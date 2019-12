Christian Fuchs: „Gipfel des Terminwahnsinns“

Alleine wir mit Leicester spielen bis 1. Jänner fünf Pflichtpartien! Also im Schnitt alle zwei bis drei Tage ein Match. Wir sind es mittlerweile gewöhnt, Weihnachten und Silvester so gut wie gar nicht zu feiern. Jeder, der einen Blick auf den Terminplan wirft, wird sofort sehen, dass dafür kaum bis gar keine Zeit bleibt. Aber immerhin spielen wir am 26. Dezember daheim. Noch dazu gegen Liverpool!